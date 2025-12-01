GÜNCELLEME - Diyarbakır merkezli 6 ildeki fuhuş operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 6 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden ilan vererek fuhşa aracılık eden ve haksız kazanç sağlayan zanlılara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 25 Kasım'da Diyarbakır, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, fuhuş ağına yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 26 şüpheliden 25'inin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, fuhuş çetesinin sosyal medya üzerinden fotoğraf albümleri oluşturarak mağdur kişileri tuzağa çektiği, kendilerine "ajans" adını verdikleri ifade edildi.

Çete içerisinde "admin" olarak adlandırılan kişinin bilgisayar üzerinden müşteri yönlendirmesi yaptığı, mağdur kadınların kiralanan araçlar ve belirli taksiciler aracılığıyla otel, ev ve apartlara götürüldüğünün belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, sisteme bağlı taksicilerin yalnızca taşımacılık yapmadığı, müşteri temini, yönlendirme, iletişim, güvenlik ve erketelik (kumarhane ve benzeri yerlerde gözcülük yapma) gibi görevler de üstlendiği bildirildi.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kendi aralarında "konumcu", "kraliçe" gibi şifreli tabirler kullandıklarının belirlendiği, örgüt içerisinde üst, orta ve alt kademe yöneticilerin bulunduğunun, görev dağılımının net şekilde yapıldığının ve gelirin belirli oranlarda paylaştırıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelilerin fuhuştan elde ettikleri kazançları lüks eğlence mekanlarında harcadıklarının, kadınlardan ve müşterilerden aldıkları ücretlerin bir kısmını komisyon, kasa payı ve taksi ücreti adı altında topladıklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Kasım günü yapılan ve 'Figüran' adı verilen operasyonda 28 mağdur kadın kurtarılırken, müşteri konumundaki 80 kişiye toplam 2 milyon 592 bin lira idari para cezası uygulandı. Fuhuş için kullanılan 23 otel/apart için ise oda kapatma işlemleri başlatıldı."