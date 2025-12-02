Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 13:41 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:41
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, engelli vatandaşların Türkiye'nin eşit ve vazgeçilmez bireyleri olduğunu belirtti.

        3 Aralık'ın önemli bir gün olduğunu kaydeden Zorluoğlu, engellilerin hayatını kolaylaştırmanın aynı zamanda annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, çocuklarının ve bakım veren tüm yakınlarının yükünü hafifletmek anlamına geldiğini anlattı.

        Her koşulda engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olmanın devletin yanı sıra toplumun tüm kesimleri için bir insanlık görevi olduğunu aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün biliyoruz ki daha adil ve kapsayıcı bir şehir inşa etmek sadece kamu kurumlarının değil, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, özel sektörün ve her bir vatandaşımızın ortak sorumluluğudur. Engelliliğe dair duyarlılık, ancak birlikte hareket ettiğimizde kalıcı bir değişime dönüşecektir. Eğitim ve istihdam alanları, engelli vatandaşlarımız için hem eşitlik hem de özgüvenin en önemli zeminleridir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, engel durumları ne olursa olsun, akranlarıyla birlikte nitelikli eğitime erişmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Aynı şekilde engelli bireylerimizin iş hayatına katılımını artıracak her adımı, Diyarbakır'ın sosyal ve ekonomik gücünü büyüten stratejik bir kazanım olarak görüyoruz."

        Engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Zorluoğlu, herkesin onuruyla ve güvenle yaşadığı bir Diyarbakır idealini hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

