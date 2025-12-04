Ayı yavrusu "Umut"a ateş eden kişinin izi mermi çekirdeğiyle sürülecek

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ndeki ameliyatla ayı yavrusu "Umut"un sırtından çıkarılan mermi çekirdeği, ateş eden kişinin belirlenmesi için balistik incelemeye gönderilecek.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Turnadere köyü kırsalında 14 Kasım'da vatandaşlar tarafından 1 yaşındaki ayı yaralı halde bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk müdahalenin ardından ayıyı uyuşturucu iğneyle sakinleştirerek Diyarbakır'a sevk etti.

Dişi ayının Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde çekilen röntgeninde sırt bölgesinde mermi çekirdeği olduğu belirlendi.

Zorlu geçen ameliyatla ayının sırtındaki mermi çekirdeği çıkarıldı.

Yaşaması umuduyla "Umut" adı verilen ayı yavrusu, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı.

DKMP Diyarbakır Şube Müdürlüğü veteriner hekimleri Kasım Ertürk ve Emre Yalçın tarafından takibi yapılan "Umut"un sırtından çıkarılan mermi çekirdeği, balistik inceleme ve adli işlemler için Tunceli'ye gönderilecek.

- "Umarım mermi çekirdeğinin kaynağı olanlar tespit edilir"

Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Nedim Aksoy, AA muhabirine, merkezin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ile hizmet verdiğini söyledi.

Tunceli'den 1 yaşında dişi ayının Diyarbakır'a getirildiğini anlatan Aksoy, "Ayı, kurşun yaralanmasıyla merkezimize getirildi. Veteriner Fakültesi hocalarımızca operasyonu yapıldı. Operasyon sonucunda mermi çekirdeği çıkarıldı ve şu anda bizde. Ayımızın tedavi süreci merkezimizde devam ediyor. Çıkarılan mermi çekirdeğini Tunceli'ye göndereceğiz. Tunceli'deki DKMP ekibindeki arkadaşlarımız bu mermi çekirdeğini balistik inceleme için savcılığa gönderecek. Umarım mermi çekirdeğinin kaynağı olanlar tespit edilir. Gerekli yaptırım ve cezai işlem hızlı şekilde yapılır. Yapılacak uygulamaların caydırıcı olmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Umut"un yetişkinlik çağına geldikten sonra yavrular doğurup ekolojik dengede ayı varlığını sürdürecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Aksoy, "Ayı, bakıma muhtaç hale geldi. Bu nedenle doğal yaşam alanına dönemeyecek. Birçok ayı bireyinin de doğal yaşam döngüsüne katılmasına engel oldular." ifadelerini kullandı.