        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek, düzenlenen toplantıya katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 19:20 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:23
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek, düzenlenen toplantıya katıldı.

        Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre Karaloğlu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

        Ziyaretin ardından Karaloğlu ve beraberindekiler, valilikte düzenlenen 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında il genelindeki uygulamalar, denetim süreçleri ve kurumlar arası koordinasyonun ele alındığı değerlendirme toplantısına katıldı.

        Toplantıda, sahadaki uygulamaların etkinliği, denetimlerin düzenli yürütülmesi ve ilgili kurumlar arasında eşgüdümün güçlendirilmesi yönünde yapılacak çalışmalar ele alındı.

