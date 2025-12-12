İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

Toplantıda, sahadaki uygulamaların etkinliği, denetimlerin düzenli yürütülmesi ve ilgili kurumlar arasında eşgüdümün güçlendirilmesi yönünde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Ziyaretin ardından Karaloğlu ve beraberindekiler, valilikte düzenlenen 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında il genelindeki uygulamalar, denetim süreçleri ve kurumlar arası koordinasyonun ele alındığı değerlendirme toplantısına katıldı.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre Karaloğlu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

