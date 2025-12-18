Diyarbakır'da tarihi surun bir bölümü gün yüzüne çıkarıldı

"Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında tarihi surun bir bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

Hurri-Mitanniler, Bit-Zamani Krallığı, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Büyük İskender, Selevkoslar, Tigran Krallığı, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlı'nın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında 2018'de başlatılan kazı çalışması sürüyor.

Yıldız, kazı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi işbirliğiyle Amida Höyük'te yürütülen Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı kazı çalışmalarının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında devam ettiğini söyledi.

Bu yıl sarayın kuzey tarafında bulunan ve Alay Meydanı olarak adlandırılan bölümde kazı çalışma yürüttüklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar toplam 5x5 metre ölçülerinde 26 açmada arkeolojik kazı çalışmaları yapıldı. Toplam 650 metrekarelik bir alanın arkeolojik kazısı tamamlandı. Özellikle Alay Meydanı açık hava toplantılarının, törenlerin yapıldığı mekandı. Buranın çevre düzenlemesinin yapılması amacıyla ağırlıklı olarak Alay Meydanı'nda çalışma yürütüldü. Alay Meydanı'nda yaptığımız çalışmalarda Diyarbakır surlarının en eski kısmı olan Hurriler döneminde yapıldığını düşündüğümüz, yaklaşık 100 yıldır toprak altında bulunan surun 135 santimetre yükseklik ve 17 metre uzunluğundaki kısmı ortaya çıkarıldı." Ortaya çıkarılan kısmın Diyarbakır surlarının ilk bölümü olduğunu vurgulayan Yıldız, aynı zamanda o dönemde surların yapıldığı teknik ve kullanılan taşlar hakkında da bilgi verdiğini belirtti. Surlarda büyük ebatlı blok ve düzgün kesme taşların kullanıldığını bildiren Yıldız, şunları aktardı: "Temel kısmında daha küçük boyutlu kırma taş malzemesinin kullanılması da dikkat çekicidir. Yapılan kazı çalışmalarında aynı zamanda Osmanlı döneminde bu surların hemen önüne çeşitli mekanların eklendiğini de görüyoruz. Bu mekanlara ait şu anda iki kemerin başlangıç seviyesi olduğu kısımlar ortaya çıkarıldı. Alan Cumhuriyet döneminde çok yoğun bir şekilde kullanıldığından dolayı aynı zamanda betonarme yapılara ait izler de var."