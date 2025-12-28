Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Üniversitesi Zerzevan Kalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

        Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) Zerzevan Kalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 14:30 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:34
        Dicle Üniversitesi Zerzevan Kalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
        Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) Zerzevan Kalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, DÜ bünyesinde kurulan Zerzevan Kalesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Diyarbakır'da ve Zerzevan Kalesi'nde yapılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını destekleyeceği belirtildi.

        Merkez bünyesinde disiplinlerarası akademik araştırmalar, Diyarbakır ve bölgenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasını ve turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı kaydedilen açıklamada, bölgenin arkeolojisi ve kültürel değerleri hakkında araştırmalar ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin de gerçekleştirileceği ifade edildi.

