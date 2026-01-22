Diyarbakır esnafı "Gaffar Baba"nın hatırasını iş yerlerinde yaşatıyor

AYDIN ARİK - Diyarbakır'da esnaf, 24 Ocak 2001'deki silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit düşen ve "Diyarbakır'ın Gaffar Babası" olarak anılan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı iş yerlerine astığı fotoğraflarla yad ediyor.



Diyarbakır'da 25 yıl önce silahlı saldırıda polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy ile şehit edilen 2 çocuk babası İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı, kent esnafı da unutmuyor.





Esnaf, şehirde küçükten büyüğe herkesle kurduğu iyi diyalogla vatandaşların gönlünde taht kuran, geceleri tebdili kıyafetle sık sık esnaf ziyaretinde bulunan ve "Gaffar Baba" olarak anılan Okkan'ın anısını yaşatmak için fotoğrafını iş yerlerinin baş köşesinde asılı tutuyor.



- Okkan'ın fotoğrafı 25 yıldır iş yerlerinde asılı



Kentte lokanta işleten Hasan Polat (75), AA muhabirine, Gaffar Okkan şehit olduğunda babasını, ağabeyini kaybetmiş gibi acı hissettiğini söyledi.



Diyarbakır'da görev yapan Okkan'ın kendilerinde çok güzel izler bıraktığını belirten Polat, şöyle konuştu:



"Gaffar Okkan kendisini halka o kadar sevdirmiş ki ona 'Baba Müdür' derlerdi. Vefatında da bütün esnaf iş yerlerini kapattı ve iş yerlerinin camına 'Baba Müdür'ün vefatı dolayısıyla kapalıdır.' diye yazdı. Gaffar Okkan devletin bir büyüğü, bir mülki amiriydi. O herkese giderdi, bu memlekette ne kadar esnaf varsa hepsine giderdi. Tek başına, korumasız kahveye gelirdi ve kimse müdür olduğunu bile anlamazdı. Fotoğrafını vefatından dolayı getirdik ve iş yerimize astık. 25 yıldır iş yerinde fotoğrafı asılı. Sevdiğimiz biriydi."



- "Büyük bir değeri kaybettik"



Esnaf Ali Yılmaz da Diyarbakırspor Kulübü Basın Sözcülüğü görevi yürüttüğü dönemde Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı tanıdığını dile getirdi.



Okkan'ın Diyarbakırspor'u çok sevdiğini ve güzel projeleri olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Gaffar Okkan halkı seven bir insandı, halkın içinden gelmişti. Devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görüyordu. Halkla diyalogları çok iyiydi, özellikle Diyarbakır halkıyla. Tanıyan, tanımayan herkes Gaffar Okkan'ın ismini duymuştu. Maçlara gittiğimizde herkes bize Gaffar Okkan'ın kişiliğini soruyordu. Diyarbakır'da halkı birbirine kaynaştırdı. Emniyet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördü ve onları birbirine kaynaştırdı. Vefatıyla çok üzüldük. Büyük bir değeri kaybettik. Eğer bugün Gaffar Okkan olsaydı belki Diyarbakırspor da bu durumda olmazdı. Onu rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun."



Yılmaz, Okkan'ı hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayarak, "Şehit olduğu günden beri fotoğraflarını iş yerine astım. Okkan'ı her zaman yad edeceğiz. Gaffar Okkan kalbimizde yer edindi. Ben sağ olduğum sürece iş yerinde bu fotoğraflar kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.



- "O dönemde doğan bütün çocukların ismini Gaffar bıraktılar"



Kentte 14 yıldır restoran işleten Mehmet Barut ise Ali Gaffar Okkan şehit olduğunda duyduğu üzüntüyü dile getirdi.





Barut, "Onunla tanışmak için makamına gittik. Müzisyenlik yaptığım dönemde gittik, bizi kapıda karşıladı. Onunla sohbet ettik. Diyarbakır bir ağabeyini kaybetti. O dönemde doğan bütün çocukların ismini Gaffar bıraktılar. Hatta benim yeğenimin adı da Gaffar'dır. Diyarbakır'daki esnafta da Gaffar Baba'nın fotoğrafı olur. Diyarbakırlı, bir insanı sevdiği zaman mezara gidene kadar sevgisi devam eder. İş yerime astığım fotoğraf da hiç kaldırılmayacak, ben ölene kadar duvarda asılı kalacak." dedi.

