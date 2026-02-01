Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Bugün farklı bir galibiyet aldık, bizim için iyi bir moral oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 22:15 Güncelleme: 01.02.2026 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Bugün farklı bir galibiyet aldık, bizim için iyi bir moral oldu." dedi.

        Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımını aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ettiğini söyledi.

        Rakip takımın futbolcularını da tebrik ettiğini ifade eden Kaloğlu, şöyle konuştu:

        "Çünkü çok köklü bir camia, zor günler geçiriyor ama aslan yürekli genç kardeşlerimiz her maça çıkarak ve çok da iyi mücadele ederek yüreklerini ortaya koyuyorlar. Bana göre onlar kaybetmedi, onlar her maçta kazanacaklar çünkü onlar bizim futbolumuzun geleceği. Çok gençler, çok iyi mücadele ediyorlar. Siz skora bakmayın. Bugün farklı bir galibiyet aldık, bizim için iyi bir moral oldu. İlk defa gol atan oyuncular oldu. Bu formayla golle tanışan oyuncular oldu. Bu taraftan bizim için pozitif etkileri çok iyi oldu. Ama daha ziyade, futbolumuzun gençlerini burada görmek, onların sahada yüreklerini ortaya koymalarını izlemek gerçekten sevindirici. O yüzden Adana Demirsporlu kardeşlerim hiç üzülmesin, onların gelecekleri, yolları çok açık. Onlara bundan sonra da başarılar diliyorum."

        Futbolcularının çok ciddi oynadıklarını ifade eden Kaloğlu, "Bugün takım işini ciddiye aldı, neredeyse hiç pozisyon vermedik. O yüzden sevindirici taraf her maçın ciddiye alınması ve saygı duyulması rakibe. Bizim için en önemli şey bu. Biz egodan, kibirden uzak duracağız. Biz her zaman işimizi yapacağız ve bir şekilde de mutlu sona ulaşacağız." ifadelerini kullandı.




        - Adana Demirspor cephesi

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel de futbolcularının oyunundan memnun kalmadığını söyledi. Yücel, şunları kaydetti:

        "Tabii ki Amed Spor grubun güçlü ve iddialı takımlarından, centilmence çıkıp mücadele etmeye çalıştık. Çocuklar futbol oynamaya çalıştı ama güçleri bu kadar, yetmedi. Tabi bu kadar açık bir skoru da beklemiyorduk, bizim için birazcık sürpriz oldu diyebilirim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler – Adana Demirspor: 7-0
        Amed Sportif Faaliyetler – Adana Demirspor: 7-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 7 - Adana Demirspor: 0
        Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 7 - Adana Demirspor: 0
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da yürüyüşe katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da yürüyüşe katıldı
        Bakırhan: Suriye'deki anlaşmayı olumlu görüyoruz
        Bakırhan: Suriye'deki anlaşmayı olumlu görüyoruz
        Lice'deki 486 yıllık Atak Ulu Camii sis içinde kaldı
        Lice'deki 486 yıllık Atak Ulu Camii sis içinde kaldı