Yeşilay sayesinde 31 yıllık kumar bağımlılığından kurtularak hayatında yeni bir sayfa açtı

AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da küçük yaşlarda başladığı kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle kurtulan 54 yaşındaki A.D, hayatında yeni bir sayfa açtı.



Diyarbakır'da yaşayan A.D, yanlış arkadaş seçimi nedeniyle küçük yaşlarda kumara başladı. Yurt içi ve yurt dışında birçok yerde 31 yıl boyunca kumar oynayan A.D, maddi ve manevi olarak birçok sıkıntı yaşadı ve eşinden boşandı.



A.D, 12 yıllık ayrılığın ardından eşiyle barıştı, 6 yıl boyunca oynamadığı kumara tekrar bulaştı.



Sosyal medyada gördüğü, merkez Sur ilçesindeki YEDAM'a başvuran A.D, 1 yıllık rehabilitasyon sürecinin ardından kumardan kalan borçlarını ödedi, birikim yaparak hayatında yeni bir sayfa açtı.



- "Kumarı burada nasıl bırakabileceğinizi öğreniyorsunuz"



Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan A.D, 16 yaşından itibaren tanıştığı ve bağımlısı olduğu kumarın her çeşidini oynadığını söyledi.



Yurt içi ve dışında oynadığı kumarda büyük kayıplar yaşadığını anlatan A.D, şöyle devam etti:



"Maddi ve manevi kayıplar içerisinde kaldım. Zorluklarla intihara bile kalkıştım. Bu esnada eşimden ayrıldım. 12 yıl eşimden ayrı kaldım. Kumar, para kazancı değil kayıptır, pişmanlıktır. Kimse kumara yönelmesin. Kumara yeniden başlayıca sosyal medyada gördüğüm YEDAM'a başvurdum. Bir yıldır kumar oynamıyorum. Temizim ve Yeşilayda bir aile ortamı gördüm. Kimse çekinmesin. Bağımlılığını kabul etsin. Yeşilaya başvursun. Burada temiz kalınabiliyor ve tedavi olunabiliyor. Kumarın tedavisi var. Kumarı burada nasıl bırakabileceğinizi öğreniyorsunuz. İlk geldiğimde ön yargılıydım ve endişelerim vardı çünkü toplum bizi hep dışlamıştı. Kumar bağımlısı ve suçlu gibiydik ama buraya gelince öyle bir önyargı yok. Buradaki hocalarımızla dostane bir ilişkimiz var. Sosyal aktivelerimiz oluyor. Herkese öneriyorum."



A.D, kumar oynayanların büyük maddi yıkıntı yaşadığını, borç batağına girdiğini söyledi.



YEDAM desteğiyle kumarı bıraktıktan sonra eşiyle sorunlarını giderdiğini, öz güveninin arttığını dile getiren A.D, "Öz güven geliyor çünkü cebinizde paranız var. Yeşilaya geldiğimden beridir banka hesabımda param var." dedi.



Yeşilayın kendisine ve bağımlılara kucak açtığını ifade eden A.D, temiz kalarak Yeşilaya karşı görevini yerine getireceğini kaydetti. A.D, şunları kaydetti:



"Bir daha kumar oynamayacağım. Yeşilayın yaptığı başarı takdire şayandır. Herkese Yeşilaya gelmesini tavsiye ediyorum. Yeşilay, sizlere kucak açar. Yeşilayda kafanıza takmış olduğunuz sorunları inanın ki giderirsiniz. Böyle son zamanlarda okuduğumuz intihar olayları, bu tür olaylara adım atmazsınız."



- "Her zaman başvurulara açığız"



Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Aslan da kentte merkez Sur ve Kayapınar ilçelerinde YEDAM olarak danışanlarına hizmet verdiklerini belirtti.



Özellikle yıkıcı ve sessiz bir şekilde ilerleyen kumar bağımlılığı konusunda başvuruları almaya devam ettiklerini belirten Aslan, merkezlerinde psikolog ve alanında uzmanlarla danışanları kabul ettiklerini dile getirdi.



Kumar bağımlılığında son dönemlerde çok sayıda danışana hizmet verdiklerini anlatan Aslan, şunları söyledi:



"Sanal bahis, kripto, farklı internet teknoloji oyunlarıyla beraber birçok danışanımız bize başvuruyor. YEDAM'lar olarak hazırız ve bu konulardaki bağımlıları danışan olarak bekliyoruz. Merkezlerde psiko sosyal destek veriyoruz. Kumar bağımlılarının çaresi bizde var. Psikologlar, uzman sosyologlarımız bu anlamda çözüm üretiyorlar. YEDAM'larda danışanlara bilimsel terapi yöntemleri var. Bu terapi yöntemleriyle kumar bağımlılarının kalplerine dokunuyoruz. Danışanlarımıza bir aile gibi davranıyoruz. Sadece kendilerine değil de ailelerini de bu anlamda kurtarmaya çalışıyoruz. Bir bireyi kurtarmak aileyi kurtarmaktır. Aileyi kurtarmak toplumu kurtarmaktır. Toplumu kurtarmak devleti kurtarmaktır."



Aslan, danışanlarına yeni bir hayatta nasıl ilerlemeleri gerektiği konusunda destek ve atölye çalışmalarında eğitimler verdiklerini belirtti.



Danışanlara uzmanların yeni bir hayat alanı açmaya çalıştığını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kendileri ve ailelerine destek oluyoruz. Tedavilerin yanında psiko sosyal destek de sağlıyoruz. YEDAM'lara başvuran danışanlarımıza tertemiz bir hayat sunuyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Danışanlar da bağımlılıktan kurtulunca kendilerine dokunan bu elleri ve hayatları hiçbir zaman unutmuyor. Bunun değerini anlıyorlar ve çevrelerinde kumar bağımlısı olan kişileri bize yönlendiriyorlar. Her zaman başvurulara açığız."

