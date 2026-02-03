Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 21:34 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:34
        Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde, Seyrantepe Şilbe Tesisleri'ndeki idmanda yeşil-kırmızılı ekip pas, top koruma ve duran top organizasyonu çalıştı.

        Pendikspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 7 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

