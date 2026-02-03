Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde, Seyrantepe Şilbe Tesisleri'ndeki idmanda yeşil-kırmızılı ekip pas, top koruma ve duran top organizasyonu çalıştı.
Pendikspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 7 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak.
