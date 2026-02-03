Diyarbakır'da ortaokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti güvenlik kamerasında
Diyarbakır'da bir okulda farkındalık amaçlı yapılan çalışmada koridorda katlanmış olarak bırakılan Türk bayrağını fark ederek düzelten öğrencinin hassasiyeti güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Diyarbakır'da bir okulda farkındalık amaçlı yapılan çalışmada koridorda katlanmış olarak bırakılan Türk bayrağını fark ederek düzelten öğrencinin hassasiyeti güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Sur ilçesindeki Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan müdür yardımcısı Mahsun Esmer ve sosyal bilgiler öğretmeni Serap Sarı, "Bayrak Sevgisi" temasıyla öğrenciler arasında farkındalığı arttırmak için bir çalışma yaptı.
Okul koridorunun merdivenindeki güvenlik filesinin üzerine Türk bayrağını katlanmış olarak bırakan öğretmenler, güvenlik kamerasından öğrencileri gözlemlemeye başladı.
Çalışmanın ilk dakikalarında sınıf defterini almak için koridora çıkan 5'inci sınıf öğrencisi Kübra Temiz, katlanmış haldeki bayrağı fark ederek hemen düzeltti.
Temiz'in, Türk bayrağıyla alakalı hassasiyeti güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.