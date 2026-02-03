Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da ortaokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti güvenlik kamerasında

        Diyarbakır'da bir okulda farkındalık amaçlı yapılan çalışmada koridorda katlanmış olarak bırakılan Türk bayrağını fark ederek düzelten öğrencinin hassasiyeti güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 19:21 Güncelleme: 03.02.2026 - 19:21
        Diyarbakır'da ortaokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti güvenlik kamerasında
        Diyarbakır'da bir okulda farkındalık amaçlı yapılan çalışmada koridorda katlanmış olarak bırakılan Türk bayrağını fark ederek düzelten öğrencinin hassasiyeti güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Sur ilçesindeki Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan müdür yardımcısı Mahsun Esmer ve sosyal bilgiler öğretmeni Serap Sarı, "Bayrak Sevgisi" temasıyla öğrenciler arasında farkındalığı arttırmak için bir çalışma yaptı.

        Okul koridorunun merdivenindeki güvenlik filesinin üzerine Türk bayrağını katlanmış olarak bırakan öğretmenler, güvenlik kamerasından öğrencileri gözlemlemeye başladı.

        Çalışmanın ilk dakikalarında sınıf defterini almak için koridora çıkan 5'inci sınıf öğrencisi Kübra Temiz, katlanmış haldeki bayrağı fark ederek hemen düzeltti.

        Temiz'in, Türk bayrağıyla alakalı hassasiyeti güvenlik kamerasınca kayda alındı.




