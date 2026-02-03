Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan kadının cesedi bulundu

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 23:09 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan kadının cesedi bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

        Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması bugün de devam etti.

        AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri ve bazı kurumlardan personelin katılımıyla mahalle kırsalı, kayalık ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, dron, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı.

        Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek verdi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kadının cesedi, köye 2,5 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.

        Kılıç'ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

        Merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı Camisi'ne getirilen Kılıç'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

        Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz"
        "İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz"
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Sağ bek hamlesi!
        Sağ bek hamlesi!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        F.Bahçe için resti çekti!
        F.Bahçe için resti çekti!
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Diyarbakır'da ortaokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti güvenlik kamerasında
        Diyarbakır'da ortaokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti güvenlik kamerasında
        Köy okullarında eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı
        Köy okullarında eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı
        Dicle'de 2025 yılında yapılan trafik uygulamalarında 32 bin 399 araç ve sür...
        Dicle'de 2025 yılında yapılan trafik uygulamalarında 32 bin 399 araç ve sür...
        13 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu
        13 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu
        Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu
        Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu