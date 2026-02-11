Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 22 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 11.02.2026 - 08:15 Güncelleme: 11.02.2026 - 08:15
        Diyarbakır merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 22 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

        Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        Diyarbakır, Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 115 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

        Operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı uygulandı.

        Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığında kullanılan tır ve dorsesi, araç, 4 uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 185 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

