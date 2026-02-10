Diyarbakır'da bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 7 Şubat'ta Kayapınar'da bir eczaneye yönelik silahlı saldırıyla ilgili şüpheli M.A'nın yakalandığını kaydetti.
Şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını belirten Zorluoğlu, "Bu titiz çalışma için emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Diyarbakır'da 7 Şubat'ta bir eczaneye kapalı olduğu sırada silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı eczanede hasara yol açmıştı.
