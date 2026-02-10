Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 18:04 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:04
        Diyarbakır'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Diclekent Mahallesi Seyyid Eşref Caddesi'nde dün akşam seyir halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlenen, sürücü O.B’nin (29) ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Saldırının ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürerken, silahlı saldırı sonrası yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda, sürücünün saldırıya uğradığı araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak yol kenarına alındığı, bu sırada sürücünün olayı duyan yakınlarının bölgeye geldiği yer alıyor.

        Kayıtların devamında sürücü O.B'nin ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansa alındığı görülüyor.

        Diyarbakır'da seyir halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile dün akşam kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, sürücü O.B. (29) ağır yaralanmıştı.

        Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmış, polis ekiplerince olay yerinin yakınında saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca bulunmuş, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

