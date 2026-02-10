Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da "İleri Tarım Uygulamaları" ve "Hassas Tarım Uygulamaları" eğitimleri verildi

        GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezince (UTAEM), "İleri Tarım Uygulamaları" ve "Hassas Tarım Uygulamaları" kapsamında eğitim programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 14:31 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "İleri Tarım Uygulamaları" ve "Hassas Tarım Uygulamaları" eğitimleri verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezince (UTAEM), "İleri Tarım Uygulamaları" ve "Hassas Tarım Uygulamaları" kapsamında eğitim programları düzenlendi.

        GAP UTAEM'den yapılan açıklamada, merkezin tarımda dijital dönüşümü desteklemek ve saha uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla yaptığı eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

        GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile GAP UTAEM'in ortaklığında yürütülen "Toprakta Dijital Ayak İzi Projesi" kapsamında "İleri Tarım Uygulamaları" ve "Hassas Tarım Uygulamaları" eğitimlerinin verildiği ifade edilen açıklamada, eğitimlerde katılımcılara dijital tarım teknolojileri, veri temelli karar destek sistemleri, uzaktan algılama, sensör teknolojileri, akıllı tarım ekipmanları ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarının ele alındığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GAP UTAEM Müdürü Kudret Berekatoğlu, kurumun eğitim ve araştırma faaliyetlerinin birbirini tamamlayan iki temel unsur olduğunu belirtti.

        "Tarımda verimlilik artışı ve doğal kaynakların korunması, modern teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonu ile mümkündür." diyen Berekatoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Kurum olarak yürüttüğümüz bu eğitimler, dijital tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına ve araştırma çıktılarının sahaya aktarılmasına önemli katkı sağlamaktadır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile yürüttüğümüz iş birliği, bölge tarımının geleceği açısından büyük değer taşımaktadır. Daha önce kurumumuz bünyesinde TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi ve Avrupa Birliği Proje Hazırlama Eğitimi de gerçekleştirilmiş olup, ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. GAP UTAEM olarak hem araştırma üretmeye hem de bu araştırmayı güçlü insan kaynağıyla desteklemeye kararlıyız."

        Berekatoğlu, kurumlarının çalışma alanına giren 11 ilde eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bu kapsamda ilk saha eğitimimizi bu ay Diyarbakır'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bağlı illerde ziraat odaları, önder çiftçiler ve il tarım ve orman müdürlükleri başta olmak üzere paydaşlarımız ziyaret edilerek, yürüttüğümüz çalışmalar tanıtılıp, bilgi ve deneyim paylaşımı artırılacaktır."

        Proje koordinatörü Hüseyin Acar da eğitimlerin tarımda dijitalleşme sürecine katkısına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "'Toprakta Dijital Ayak İzi Projesi' ile amacımız, tarımda veri temelli yönetim anlayışını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir üretim modellerinin benimsenmesini desteklemektir. Gerçekleştirilen eğitimlerle araştırmacılarımızın ve teknik personelimizin hassas tarım teknolojileri konusundaki bilgi ve becerileri güçlendirilmiş, sahaya aktarılabilecek önemli bir bilgi birikimi oluşturulmuştur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Kulp'ta yağmur ve kar etkili oldu: Heyelan ve çığ uyarısı yapıldı
        Kulp'ta yağmur ve kar etkili oldu: Heyelan ve çığ uyarısı yapıldı
        Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bin nüfusuyla 6 ili geride bıraktı T...
        Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bin nüfusuyla 6 ili geride bıraktı T...
        Yürüyerek geldiği halı saha önünde yığılan yaralıya, maçtan çıkan doktorlar...
        Yürüyerek geldiği halı saha önünde yığılan yaralıya, maçtan çıkan doktorlar...
        Diyarbakır'da depremde 77 kişinin öldüğü Serin-2 Apartmanı'na ilişkin sanık...
        Diyarbakır'da depremde 77 kişinin öldüğü Serin-2 Apartmanı'na ilişkin sanık...
        3 yaşındaki İlyas, kazara ateşlenen tabancadan çıkan mermi ile öldü
        3 yaşındaki İlyas, kazara ateşlenen tabancadan çıkan mermi ile öldü
        Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi ara...
        Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi ara...