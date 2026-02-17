Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 57 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:23 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:23
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 57 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçak yollarla yurda sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.


        Operasyonlarda, 7 bin 983 kaçak sigara, 259 puro, 161 elektronik eşya, 68 ısıtılmış tütün mamulü, 39 SIM kart, 30 cep telefonu ve 27 elektronik sigara ele geçirildi, yakalanan 57 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

