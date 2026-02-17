Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.



Adliyede Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, hazırlanan protokol Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay ve İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk tarafından imzalandı.



Kuruçay, burada yaptığı konuşmada, adli işlerde kurumlar arası iş birliğiyle yargı ve adalet hizmetinin daha iyi noktalara taşındığını ve hizmet kalitesinin artırıldığını söyledi.



Cezaların infazının adaletin en önemli kısımlarından biri olduğunu ifade eden Kuruçay, "İnfaz sistemimiz hem cezaların çektirilmesi hem de cezaevine giren, sonrasında denetimli serbestlik yoluyla infazını tamamlayanların ıslah edilmesi, topluma tekrar kazandırılması ve meslek edindirilmesi için yürütülen faaliyetler olarak adaletin en önemli kısımlarından biridir. Sağlık kuruluşunda yükümlülerin hizmette bulunmaları ve topluma kazandırılmaları insanlar arasındaki ilişkilerin temini açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Protokolün kurumumuza, sağlık kuruluşlarına ve yükümlülerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.



Asiltürk ise cezaevinde bulunan kliniklerde hükümlülere sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeye devam ettiklerini belirtti.



Asiltürk, "Hükümlüler boya, badana, teknik eleman, marangozluk ve peyzaj işi yapıyor. Bu noktada sağlık alanlarında buna ihtiyacımız da vardı. Bu protokol ile ihtiyacımıza da merhem olacaklar. Protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Protokol ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bulunan kurum ve kuruluşlarda Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda (boya, badana, bahçe bakımı ve peyzaj çalışmaları, temizlik ve benzeri) insan kaynağı noktasında destek verilmesi, bu yolla toplumsal faaliyetlerde iş gücü anlamında gerekli destek sağlanırken diğer taraftan hükümlülerin toplum yararına yürütülen faaliyetlerde görev alması sağlanarak toplumsal yaşamın ve birlikteliğin sağlıklı bir iletişim ile devam edebilmesi ve nitelikli bir birey haline dönüşebilmesi adına gerekli rehberliğin sağlanması hedefleniyor.



Törene, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, Cumhuriyet savcıları Hüseyin Özcan, Ömer Özyürek, Ahmet Ramazan, Berat Sağır, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Kalem Müdürü Metin Özkan, Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ertuğrul Kahraman ve İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Sıdıka Birgül Tezcan da katıldı.







