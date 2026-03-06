Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu öğrenciler ve öğretmenlerle iftarda buluştu

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, öğrenciler ve öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 22:52 Güncelleme:
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu öğrenciler ve öğretmenlerle iftarda buluştu

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, öğrenciler ve öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla "Türkiye Yüzyılı Marif Modeli" kapsamında "Marifin Kalbinde Ramazan" temasıyla merkez Bağlar ilçesindeki Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesinde iftar programı düzenlendi.

        Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Vali Zorluoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle iftar yaptı.

        Programa Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kantar ve okul müdürü de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

