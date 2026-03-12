Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 21:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas, top koruma ve duran top çalışmaları yaptı.

        Amed Sportif Faaliyetler ile Manisa FK, 15 Mart Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        İş dünyası, kamu yöneticileri ve çocuklar aynı iftar sofrasında buluştu
        İş dünyası, kamu yöneticileri ve çocuklar aynı iftar sofrasında buluştu
        Dünya Glokom Gününde ücretsiz göz tansiyonu ölçümü yapıldı
        Dünya Glokom Gününde ücretsiz göz tansiyonu ölçümü yapıldı
        Diyarbakır ve çevre illerde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy...
        Diyarbakır ve çevre illerde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy...
        İstanbul'da yaşayan Çermikliler iftar yemeğinde buluştu
        İstanbul'da yaşayan Çermikliler iftar yemeğinde buluştu
        Mahalleli istiyor, Diyargaz reddediyor Diyarbakır Yolaltı Mahallesi sakinle...
        Mahalleli istiyor, Diyargaz reddediyor Diyarbakır Yolaltı Mahallesi sakinle...
        Havagül öğretmen ilk atandığı Diyarbakır'da iki öğrencisini geleceğe hazırl...
        Havagül öğretmen ilk atandığı Diyarbakır'da iki öğrencisini geleceğe hazırl...