        Haberleri

        Diyarbakır ve çevre illerde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutlandı

        Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Giriş: 12.03.2026 - 14:23
        Diyarbakır ve çevre illerde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutlandı

        Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Diyarbakır'da Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, törende yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy tarafından 7 Şubat 1921'de yazılan ve 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci seçilerek kabul edilen İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın destanını anlattığını söyledi.

        Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yoğunluklu olarak Türkçe kelimeleri kullandığını belirten Eronat, şunları kaydetti:

        "Mehmet Akif Ersoy, ay ve yıldız ile Türk milletinin yok edilmeye yönelik erişilmez bir noktada olduğunu bu simge değerlerle vurgulamak istemiştir. Mehmet Akif Ersoy bir taş ustası gibidir. Taşa nereden vuracağını bilen bir taş ustası. Dolayısıyla kelime seçimi oldukça önemlidir."

        Programda, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Korosu şiir ve müzik dinletisi sundu.

        Etkinlikte, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        Programa, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Batman

        Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi sundu.

        Etkinlikte, çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Törene, Vali Ekrem Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, bazı kamu kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        - Şırnak

        Şırnak'ta Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi, müzik dinletisi sundu.

        Programa, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Siirt

        Siirt'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Atatürk Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Ömer Tüzer, programda yaptığı konuşmada, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andığını söyledi.

        Tüzer, İstiklal Marşı'nın milletin en zor günlerinde ortaya koyduğu kararlılık, vatan ve bayrak uğruna gösterdiği eşsiz fedakarlığın destansı bir ifadesi olduğunu belirtti.

        Öğrencilerin oratoryo gösterisi sunduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Program fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

        Programa, Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, kurum müdürleri, öğretmen ile öğrenciler katıldı.

        - Bingöl

        Bingöl'de Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programda, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde görevli İngilizce öğretmeni Taha Cihat Baş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, İstiklal Marşı ve "Akif" konulu sinevizyon gösterimi sunuldu.

        Ardından Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan müzikal gösteri sahnelendi. Programda ayrıca İstiklal Marşı'nı güzel okuma, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Garnizon Komutanı Vekili Yarbay Mehmet Böberci tarafından ödülleri verildi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Koçin, vali yardımcıları İbrahim Gökmen, Fahri Onay ve Ayşegül Tunç, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu ve kurum müdürleri katıldı.

