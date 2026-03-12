Diyarbakır'da eskiyen çeyizlik ürünler "sıfır atık" temasıyla çantaya dönüştürülüyor

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da öğrenciler "sıfır atık" temasıyla eskiyen çeyizlik ürünleri çantalara dönüştürüyor.



Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik, inşaat, kimya, metal, moda tasarım ve tekstil alanındaki atölyelerde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde yürütülen üretim faaliyetleriyle mesleğin inceliklerini öğreniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne katkı sunmak amacıyla Tekstil Atölyesi bünyesinde kurulan İleri Dönüşüm Akademisinde "Hatırası Var" adlı çalışma başlatıldı.



Çalışmada, öğretmen ve öğrenciler el emeği, göz nuru dantel, kanaviçe, el işleme mendil gibi eskiyen çeyizlik ürünlerden özel tasarım çantalar yapıyor.



Okul Müdürü Yemlihan Kılıç, AA muhabirine, eğitim verdikleri 7 alanda aynı zamanda üretim de yaptıklarını belirterek, sadece maddi değeri olan ürünler değil toplumsal değeri yüksek ürünler çıkardıklarını söyledi.



Bütün atölyelerinde sıfır atık kapsamında çalışmalarının bulunduğunu bildiren Kılıç, Tekstil Atölyesine bağlı İleri Dönüşüm Akademisinde genişletilmiş bir projeyle geçmişte kullanılan çeyizlik ürünleri modern ürünlere dönüştürdüklerini, Tekstil Atölyesinde 3 öğretmen ve 80 öğrencinin çalışmasının devam ettiğini belirtti.



- "Hatıraları dönüştürmüş ve bir yerde görünür kılmış olduk"



Tekstil teknolojisi öğretmeni ve proje koordinatörü Özlem Kılıç da sıfır atıkla hedeflerinin ileri dönüşüm olduğunu, bu kapsamda da İleri Dönüşüm Akademisini kurduklarını dile getirdi.



Mevcut mamulleri ham maddeye dönüştürmek yerine, onlardan yeni tasarım ürünler elde etmeyi amaçladıklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:



"Akademide 80 tekstil öğrencisiyle çalışıyoruz. Atıklar çıkış kaynağımız oldu. Biz bu atıkların değerini görünür kılmak istedik. Bunu yaparken birçok şeye de dokunduğumuzu fark ettik. Büyüklerimizin sandıklarından çıkan şeyler, o günün zarafeti, bugünün tasarımıyla bambaşka şeylere dönüştü. 'Hatırası Var' çalışmasında çıkış noktamız, elimize ulaşan kumaşa nakşedilmiş bir mendil oldu. Vefat eden Nazan isminde bir teyzemize aitti. Öğrencilerimizle en iyi şekilde bunu nasıl değerlendireceğiz diye düşündük ve çanta tasarladık. Hatıraları dönüştürmüş ve bir yerde görünür kılmış olduk. Bize ulaşan 60-80 yıllık ürünler öğrencilerimizin elinde şık tasarım çantalara dönüşüyor. Bu sayede hatıralar sürekli göz önünde oluyor."



Bugüne kadar 80'in üzerinde çanta tasarladıklarını belirten Kılıç, bu çalışmayla Sıfır Atık Projesi'ne destek olduklarını söyledi.



Çalışmada yer alan 11. sınıf öğrencisi Mertcan Karsu ise ailesinin tekstil işi yaptığını anlatarak, ileride tekstil tasarımcısı olmak istediğini belirtti.



Dantel ve kanaviçelerden çanta tasarlamanın keyifli bir iş olduğunu anlatan Karsu, şunları aktardı:



"Annem ve anneannem halen bunları yapıyor. Geleneksel süreç evimizde halen devam ediyor. Biz de bunları daha modernleştirip çantalara dönüştürüyoruz. Bu çalışmalar beni geçmişe götürüyor. Annemin, anneannemin hatta onların da büyüklerinin bunları yaptığını bilmek ve benim de bunları ilerletmem mutluluk verici. Bu çantaları anneme ve anneanneme hediye ettiğimde onlar da mutlu olacak."



Öğrencilerden 16 yaşındaki Elif Nur Karaduman da tasarımlarıyla geçmişi geleceğe taşıyan bir çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

