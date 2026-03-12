Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da hasta yakınları için misafirhane ve otopark yapılacak

        Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında üniversite yerleşkesinde hasta yakınlarına yönelik misafirhane, itfaiye hizmet binası ve otopark yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

        Giriş: 12.03.2026 - 11:21
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında imzalanan protokolle kentteki üniversite hastanesine başvuran hasta yakınlarının konaklama, yeme-içme ve ulaşım ihtiyaçlarına önemli ölçüde yanıt verilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlelerine yer verilen DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, hasta yakınlarının zor koşullar altında konaklamak zorunda kaldığını belirtti.

        Eronat, "Hasta yakınları kışın koridorda, yazın bahçede insanlık onuruna yakışmayan şekilde beklemek zorunda kalıyordu. Bu protokol hem misafirhane hem de itfaiye alanıyla kentteki ihtiyaca önemli ölçüde yanıt verecek. Belediye ile iş birliğimiz örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de protokolün kente ve hasta yakınlarına hayırlı olmasını dileyerek, "Yazın bahçeler hasta yakınları ile doluydu, otopark sorunu vardı. Bu adım bile önemli bir çözüm." dedi.

        Protokol kapsamında Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi'nde bulunan iki ayrı taşınmaz, belirlenen hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi.

        Tahsis edilen alanlarda yapılacak tüm yapı ve tesislerin projelerinin, inşaata başlanmadan önce DÜ tarafından onaylanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

