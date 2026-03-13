        Diyarbakır OSB Başkanı Fidan iftarda gazetecilerle buluştu

        Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 21:04 Güncelleme:
        Diyarbakır OSB Başkanı Fidan iftarda gazetecilerle buluştu

        Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.


        Merkez Kayapınar ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Fidan, Diyarbakır'ın tarih boyunca üretim ve kültürel zenginliğin merkezlerinden biri olduğunu söyledi.


        Mezopotamya'nın kadim şehirlerinden biri olan kent, sahip olduğu genç nüfusu, girişimci insan gücü ve üretim potansiyeliyle de Türkiye'nin en önemli kalkınma merkezlerinden biri olduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti:


        "Diyarbakır OSB yönetimi olarak bu potansiyelin farkındayız. Kentin üretim ve yatırım üssü haline gelmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz.
        42 kilometrelik yol ağına sahip OSB'mizde bugün 370 civarında firma üretim yapıyor ve yaklaşık 23 bin insanımız ekmeğini bu bölgede kazanıyor.
        Bu rakamlar sadece ekonomik bir veri değildir. Bu rakamlar Diyarbakır'ın emeğini, alın terini, umudunu ve geleceğini temsil etmektedir.
        Biz göreve geldiğimiz günden bu yana Diyarbakır OSB'yi kentin kalkınmasının lokomotifi olarak gördük. Amacımız Diyarbakır'ı yatırımcının güvenle geldiği, sanayicinin üretim yaparken önünü görebildiği, gençlerimizin iş bulabildiği güçlü bir üretim merkezi haline getirmektir."


        Yaptıkları çalışmalarla Diyarbakır OSB'de önemli bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Fidan, bu süreçte güven, planlama ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.


        Fidan, "Altyapı ve üstyapı yatırımlarımızı hızlandırdık. 5. etap için tahsis sürecini başlattık. 50 firmamıza yer tahsisi gerçekleştirdik.
        Göreve geldiğimiz 2022 yılında bölgemizde 269 firma aktif üretim yaparken, bugün bu sayı 370'e ulaştı. Enerji altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar attık. Yollarımızı yeniledik. Yıllardır çözülemeyen bazı hukuki sorunları da çözüme kavuşturduk. 25 yıldır süren parsel davalarını sonuçlandırarak yatırımcıların önünü açtık. Bugün geldiğimiz noktada Diyarbakır OSB artık sadece bir sanayi alanı değil büyüyen, dönüşen ve geleceğe hazırlanan güçlü bir üretim üssüdür. Diyarbakır'ın sanayide hak ettiği noktaya gelmesi için daha fazla yatırım, güçlü altyapı ve büyük projelere ihtiyaç var. Bugüne kadar nasıl ki sanayicimizin yanında olduysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya ve yanında devam edeceğiz. Diyarbakır OSB'nin daha ileriye gitmesi için dün olduğu gibi bugün de sorumluluk almaktan geri durmadık, yarın da bu şehrin üretim gücünü daha yüksek noktalara taşımak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

