TÜGVA Diyarbakır Temsilciliğince iftar programı düzenlendi
Diyarbakır'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından geleneksel "Aile İftarı" programı düzenlendi.
Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Abdullah Kikizade, TÜGVA'nın 81 ilde "Aile İftarı" programı düzenlediğini söyledi.
Ramazan ayının son günlerinde olduklarını anımsatan Kikizade, birlik ve beraberliklerinin daim olmasını diledi.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Baki Öztürk de ramazan ayının önemine ilişkin bir konuşma yaptı.
Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
