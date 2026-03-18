Çermik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Hükümet Konağı bahçesinde yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Günün anlam ve önemine binaen konuşmaların yapıldığı törende, şehitler için dua edildi.



Törene, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Güler, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



