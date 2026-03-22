Diyarbakır'da genç kızı silahla öldüren zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde genç kızı silahla öldüren zanlı tutuklandı.



Üçkuyu Mahallesi'ndeki bir evde önceki gün C.B, arkadaşı olduğu belirtilen A.Y'yi (22) başından silahla vurdu.





Zanlının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

