Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da bayramda mesai dışı poliklinik uygulamasıyla çocuk hastanesinde acil servis yoğunluğu azaltıldı

        Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Ramazan Bayramı süresince uygulanan mesai dışı poliklinik hizmetiyle acil servis yoğunluğu azaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 14:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bayramda mesai dışı poliklinik uygulamasıyla çocuk hastanesinde acil servis yoğunluğu azaltıldı

        Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Ramazan Bayramı süresince uygulanan mesai dışı poliklinik hizmetiyle acil servis yoğunluğu azaltıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayram süresince hastanenin acil servisindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla mesai saatleri dışında poliklinik hizmeti sunuldu.

        Bu kapsamda 4 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bayramda günlük ortalama 300 çocuk hastaya sağlık hizmeti verildi.

        Uygulamayla acil servise başvuran elektif hastalar ayrıştırılarak, acil vakalara daha hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlandı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, uygulamayla çocuk hastaların sağlık hizmetine erişimlerinin kolaylaştırıldığını belirtti.

        Asiltürk, "Uygulamayla acil servis yoğunluğunu azalttık ve vatandaşlarımıza daha hızlı, nitelikli hizmet sunduk. Sağlık hizmetlerinde vatandaş odaklı yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

