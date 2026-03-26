Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Amed Sportif Faaliyetler ile Boluspor, 5 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
