        Mağarada cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2015'te kırsaldaki bir mağarada kayaların arasında cesedi yakılmış bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen Gülizar B'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve kadının eşi tutuksuz sanık H.B'nin ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Giriş: 26.03.2026 - 17:51
        Ergani Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu Mehmet Biroğlu ve kadının eşi tutuksuz sanık H.B. ile avukatları hazır bulundu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil olma ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

        Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Biroğlu, maktulün ölümüyle hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti.

        Gülizar B. ile telefon görüşmelerinin olduğunu belirten Biroğlu, savunmasında şunları kaydetti:

        "O dönemde evliydim, çocuğum olmuyordu. Yaptığımız telefon görüşmeleri de evlenmem için bir eş adayı bulmasından ibaretti. Aramızda ilişki yoktu. Köyde korsan taksicilik yapıyordum. Gülizar B'yi de taksiyle alıp hastaneye götürüp getiriyordum. Herkes de bunu biliyordu. İzmir'e gitmek için Ergani ilçesine geldiğim gün Gülizar B. başka bir telefondan beni aradı. Gülizar B, 'Sana kız buldum' diyerek bana tarif ettiği bir dükkanın önüne gelmemi istedi. Söylediği yere gittim ama onu görmedim ve gelmediğini görünce şaka yaptığını düşündüm. Daha sonra Diyarbakır'a gelerek otogardan otobüsle İzmir'e gittim. Telefonumun şarjı bitmişti. İzmir'de inşaat işinde çalışıyordum. Olaydan 3 gün önce Gülizar B'nin eşi beni arayarak eşinin kayıp olduğunu söyledi. Daha sonra ise ağabeyi (H.B'nin) beni aradı ve kayıp olduğunu söyledi. Gülizar B'nin beni aradığını, gelmemi istediği yere gittiğimi ancak orada olmadığı için İzmir'e gittiğimi söyledim. Kaybolduğu söylenince kendisini telefonla hiç aramadım. Gülizar B'yi ben öldürmedim. Öldürseydim kaçardım. Eşi H.B. ile hiçbir husumetim yoktur. Cesedin bulunduğu kayalık alana hiç gitmedim. Orada bulunan sigara izmaritleri bana ait değil. Tahliyemi talep ediyorum."

        Maktulün eşi tutuksuz sanık H.B. ise eşinin kaybolduğu gün Karaman'da çalıştığını ileri sürdü.

        Eşinin teyzesinin arayarak, Gülizar'ın kaybolduğunu, çocuklarının ise kendisinin yanında olduğunu belirtmesi üzerine olaydan haberdar olduğunu ifade eden H.B. şunları söyledi:

        "Bir gün sonra Diyarbakır'a geldim. Karakola gidip kayıp başvurusunda bulundum. Daha sonra Mehmet Biroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Olay günü Mehmet Biroğlu'nun eşimi götürdüğünü düşündüm. Hastaneye gidip baktım, eşimin fiş kesmediğini öğrendim. Eşimle aramız çok güzeldi. Ona hiç kötü muamele etmedim, onu zorla hiçbir yere götürmedim. Çünkü eşimi seviyordum. Çocuklarımın annesini nasıl öldüreyim? Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Çıkan haberlerde sanık Mehmet Biroğlu'nun eşimi öldürdüğünü öğrendim. Eşim kaybolmadan bir gün önce Biroğlu ile telefon görüşmemiz iş için olmuştu. Biroğlu ile eşim kaybolmadan önce herhangi bir husumetim yoktu. Beraatimi talep ediyorum."

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut halinin devamı ile dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Tutuklu sanık Mehmet Biroğlu'nun avukatı müvekkilinin tahliyesine, tutuksuz sanık H.B'nin avukatı da müvekkilinin beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olma talebinin kabulüne, gelecek celse bazı tanıkların dinlenilmesine, Ergani Adliyesi Adli Emanet Bürosunda bulunan maktule ait giysi ve tırnaklar üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından DNA incelemesi yapılarak rapor hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve kadının eşi tutuksuz sanık H.B. hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Ayrıca H.B. hakkında "kötü muamele" suçundan da 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

        - Sanık koca, kimsesizler mezarlığına defnedilen eşinin mezarını ziyaret etmişti

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 29 Temmuz 2015'te ayrıldığı evine dönmeyen evli ve 3 çocuk annesi Gülizar B'nin yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, Çermik ilçesi kırsal Petekkaya Mahallesi'nde 9 Ağustos 2015'te bölgede piknik yapan bir aile, fark ettiği koku üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

        Olay yerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağarada yakılmış cesetle karşılaşmış, otopside cesedin kime ait olduğu tespit edilemediği için cenaze Diyarbakır'da Yeniköy Mezarlığı'ndaki kimsesizler bölümüne defnedilmişti.

        O süreçte faili tespit edilemeyen cinayetin aydınlatılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma derinleştirilmiş, Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kriminal Şube Müdürlüğü ile Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturulmuştu.

        İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda, cesedin 2015'te Diyarbakır Kayapınar Huzur Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Gülizar B'ye ait olabileceği ihtimali değerlendirilerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kayıp ve cesetle ilgili iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.

        Soruşturma kapsamında, Gülizar B. ile daha önce HTS kayıtlarında sık sık telefon görüşmesi yaptığı belirlenen Mehmet Biroğlu gözaltına alınarak 20 Mayıs'ta tutuklanmış, cesedin kimliği 10 yıl sonra tekrar yapılan DNA incelemesi ve yeniden yüzlendirme çalışmasıyla belirlenmişti.

        DNA incelemesi, HTS ve daraltılmış baz çalışmaları sonucu elde edilen deliller doğrultusunda Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine sevk edilen Biroğlu'nun yeniden ifadesi alınarak, tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

        Sanık Biroğlu'nun, yaklaşık 4,5 ay sonra olay yerine 7 kez gittiği daraltılmış baz çalışmasıyla tespit edilmişti.

        Jandarma ekiplerince, 10 yıl sonra aileye Gülizar B'nin mezarının Yeniköy Mezarlığı'nda olduğu bilgisi verilmiş, bunun üzerine öldürülen kadının eşi H.B. ve iki kayınbiraderi mezarı ziyaret etmiş, çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletmişti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

