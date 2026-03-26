Diyarbakır'da IPARD III Programı 2026 çağrı takvimi yayımlandı

Diyarbakır'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 2026 yılı çağrı takvimi açıklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, IPARD III Programı çerçevesinde 2026 yılı içerisinde çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ve kırsal alanda kamu altyapı yatırımları destekleneceği bildirildi.



Program kapsamında kapalı alanda bitkisel üretim, katma değerli ürünler ve zanaatkarlık faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları gibi birçok alanda hibe desteği sağlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ayrıca süt hayvancılığı, besi hayvancılığı, kanatlı ve yumurta üretimi ile süt, kırmızı et ve kanatlı eti işleme tesisleri, meyve ve sebzelerin depolanması, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar da destek kapsamındadır. Bu desteklerle, Diyarbakır'da üretim kapasitesinin artırılması, işletmelerin rekabet gücünün artırılması, kırsal ekonominin güçlendirilmesi ve istihdamın arttırılması hedeflenmektedir. Öte yandan, 'Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları' tedbiri kapsamında ilk kez kamu kurumları desteklenecek olup, IPARD III programı kapsamında yalnızca bir kez çağrıya çıkılacaktır. Bu tedbir kapsamında Diyarbakır ve ilçe belediyeleri ile 5355 Sayılı Kanun kapsamındaki yerel yönetim birlikleri desteklenecektir. Bu başlıkta kilit parke ve beton yol yapımı, içme suyu arıtma tesisleri, su depoları, pompa istasyonları, katı atık transfer istasyonları ile çöp kamyonları alımı ve güneş enerjisi sistemleri kurulumları desteklenecek yatırımlar arasında yer almaktadır. Çağrı takvimine göre çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme nisan-mayıs, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması haziran-temmuz, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar temmuz-ağustos, kırsal alanda kamu altyapı yatırımları ağustos-kasım aylarında çağrıya çıkılması planlanmaktadır."

