        Diyarbakır'da IPARD III Programı 2026 çağrı takvimi yayımlandı

        Diyarbakır'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 2026 yılı çağrı takvimi açıklandı.

        Giriş: 26.03.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, IPARD III Programı çerçevesinde 2026 yılı içerisinde çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ve kırsal alanda kamu altyapı yatırımları destekleneceği bildirildi.

        Program kapsamında kapalı alanda bitkisel üretim, katma değerli ürünler ve zanaatkarlık faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları gibi birçok alanda hibe desteği sağlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ayrıca süt hayvancılığı, besi hayvancılığı, kanatlı ve yumurta üretimi ile süt, kırmızı et ve kanatlı eti işleme tesisleri, meyve ve sebzelerin depolanması, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar da destek kapsamındadır. Bu desteklerle, Diyarbakır'da üretim kapasitesinin artırılması, işletmelerin rekabet gücünün artırılması, kırsal ekonominin güçlendirilmesi ve istihdamın arttırılması hedeflenmektedir. Öte yandan, 'Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları' tedbiri kapsamında ilk kez kamu kurumları desteklenecek olup, IPARD III programı kapsamında yalnızca bir kez çağrıya çıkılacaktır. Bu tedbir kapsamında Diyarbakır ve ilçe belediyeleri ile 5355 Sayılı Kanun kapsamındaki yerel yönetim birlikleri desteklenecektir. Bu başlıkta kilit parke ve beton yol yapımı, içme suyu arıtma tesisleri, su depoları, pompa istasyonları, katı atık transfer istasyonları ile çöp kamyonları alımı ve güneş enerjisi sistemleri kurulumları desteklenecek yatırımlar arasında yer almaktadır. Çağrı takvimine göre çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme nisan-mayıs, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması haziran-temmuz, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar temmuz-ağustos, kırsal alanda kamu altyapı yatırımları ağustos-kasım aylarında çağrıya çıkılması planlanmaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        ABD ve Avrupalı akademisyenlerden 'İran' bildirisi: Savaşı durdurun!
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Çok para kazanmıyoruz"
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Türkiye uydu interneti için masada
        Bernardo Silva harekatı!
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        'Evlilik' sinyali
        Altın için petrole bakın
        İyiden iyiye koptu
