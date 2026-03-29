Diyarbakır'da bir kuyumcunun silahla yaralandığı soygun girişimine ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcunun silahla yaralandığı soygun girişimine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, önceki gün Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibi Ferhat Çelebi'yi (30) silahla yaraladıktan sonra kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kırsal Üçtepe Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, soygun girişimi sırasında çarşaf giyen 3 erkek şüpheli ile şüphelilere yardım eden bir kişiyi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda Ferhat Çelebi'ye (30) ait kuyumcuyu soymak isteyen çarşaf giyen 3 şüpheli, kendilerine direnen iş yeri sahibini silahla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.
Bacağından yaralanan Çelebi, ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.