Diyarbakır'da bir kişi silahla karısını öldürdü, dayısını yaraladı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir kişi karısını silahla öldürdü, dayısını yaraladı.



Şeyh Şerafettin Mahallesi'ndeki evine gelen M.D. ile karısı Ö.D. ve dayısı A.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Bunun üzerine M.D, av tüfeğiyle eşine ve dayısına ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ö.D. ise hastaneye kaldırıldı.



Şüpheli M.D, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de bölgede güvenlik önlemi alındı.

