Diyarbakır'da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlıkları Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik​​​​​​​ 23-29 Mart'ta operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 4 AK-47 piyade tüfeği, 21 av tüfeği, 23 tabanca, 1876 çeşitli çaplarda mühimmat, 28 tabanca şarjörü, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.