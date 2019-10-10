365 oda ve borsa Diyarbakır’a geliyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Olağan Müşterek Yönetim Kurulu toplantısında 365 oda ve borsanın katılacağı TOBB Akreditasyonyon Çalıştayı ve Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliği çalışmalarının Diyarbakır’da yapılacağı açıklandı.

DTB ev sahipliğinde gerçekleştirilen müşterek toplantıda, 1719 Ekim’de 365 oda ve borsanın katılacağı TOBB Akredisatyon Çalıştayı ve Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında yapılacak etkinlikler görüşüldü.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil ile Diyarbakır oda ve borsa yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda 1719 Ekim gerçekleşecek etkinliklerde yapılacak çalışmalar ele alınırken, etkinliklerin kent turizmine büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Toplantıda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır’da ilk kez gerçekleşecek bu etkinliğin önemine değindi. Kaya, “Türkiye’nin her yerinden oda ve borsa temsilcileri ilimize gelerek çalıştaya katılacak ve aynı zamanda şehrimizi gezme imkanı bulacak bu dokunuş sayesinde kentimize dair algının değiştiğini birlikte göreceğiz. Ayrıca TOBB'un koordinasyonunda yapılacak teknoloji buluşmaları etkinliği ile işletmelerimiz özellikle eticaret ve eihracat alanında önemli bilgiler elde etme imkanına sahip olacaklardır” dedi.



“Kentin tanıtımı için oldukça önemli”

Toplandı konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır’da gerçekleştirilecek olan Akreditasyon Çalıştayı ve Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliklerinin önemine değinerek kentte ilk kez düzenlenecek çalıştay ve buluşmanın aynı zamanda kentin tanıtımı içinde oldukça önemli olduğunu söyledi. Oda ve borsa olarak ortak çalışmayı esas aldıklarını belirten DTB Başkanı Yeşil, işletmelerin özellikle dış ticaret alanında ihtiyaç duyduğu bilgiye de teknoloji buluşmaları panelinde erişebileceklerini sözlerine ekledi.

DİYARBAKIR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:15

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:57

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.