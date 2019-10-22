DÜ’de DİYİF 2019 fuarı açıldı

– Dicle Üniversitesi’nde (DÜ) açılan İstihdam Kariyer ve Girişimcilik Fuarı’na katılan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Diyarbakır’da yılın ilk 9 ayı rakamlarında 16 bin 728 kişinin işe girişinin gerçekleştirildiğini söyledi.

DÜ Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstihdam Kariyer ve Girişimcilik Fuarı’na Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, iş verenler ve çok sayıda öğrenci ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, gelecek 2 yıl içerisinde valilik ve Büyükşehir Başkanlığı olarak yaptıkları çalışmalarda, Diyarbakır merkezinde doğrudan 25 bin kişilik bir sigortalı istihdamı gerçekleştireceklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bu rakamlar sadece bize verilen ve taahhüt edilen ve kesin olan rakamlardır. Bu rakamlara dolaylı istihdamı koyduğumuz zaman sanıyorum İŞKUR Genel Müdürümüzü Diyarbakır'da çok ağırlayacağız ve Diyarbakır’ı Türkiye birinciliğinde bu çok paylaşacağız inşallah. Bakınız 2020'de faaliyete geçecek ve devam eden projeler kapsamında Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi şu anda yatırımlar başladı altyapı ile birlikte devam ediyor. Nitelikli insan gücünde 7 bin 500 doğrudan istihdamı inşallah gerçekleştireceğiz, yine 2020'de hayata geçecek Diyarbakır Lojistik Bölgesi Türkiye'nin ilk ve tek Lojistik Merkezi olarak doğrudan 5 bin 500 istihdamı içerecek ve iş piyasasına sunacak. Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişilik tesis edilen ve gerçekleştirilen önümüzdeki 2 yıllık periyotta 12 bin 500 kişilik doğrudan beyaz ve mavi yakalı istihdamı gerçekleştirilecektir. Diyarbakır Ergani ve Diyarbakır Bismil Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri 2 yıl içerisinde kuruluşu ve İnşallah istihdamı ile Diyarbakır iç piyasası ile buluşacak. Diyarbakır merkezde yer alan ve çok uzun yılların sorunu olarak kentin karşısında duran küçük ölçekli sanayi üretimleri ve esnaf üretim alan sıkıntısını giderecek, bir merkezi olarak Türkiye'de ölçü ve örnek olacak projemiz de bütün bu küçük ölçekli Sanayi sitelerimize geniş ve modern bir alanda buluşması altyapısından, güvenliğine, sosyal donatılarına kadar peyzaj ve diğer düzenlemeleri ne kadar bir yeni yerleşkeyle buluşması en az 5 bin kişilik yeni bir istihdama Diyarbakır'da buluşturacağız" dedi.



“Diyarbakır 18 binin üzerinde işe yerleştirme rakamı gerçekleştirmiştir”

Daha sonra konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise İstihdam fuarlarının İŞKUR Genel Müdürlüğü olarak uzun süredir çok büyük önemle yürütüldüğünü söyledi. Cafer Uzunkaya, "İşte Diyarbakır’da gerçekleştirdiğimiz bu programla bugün burada 70’in üzerinde iş verenimizin iş arayanlarımızın bir araya gelmesine istihdamda en önemli mesele olan eşleştirme meselesinin gerçekleştirilmesinde büyük önem atfetmekteyiz. 2002 yılında Türkiye İş Kurumu Diyarbakır ilinde bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği işe yerleştirme faaliyeti sadece ve sadece 39’dur. Bu rakam geçen yıl 9 bin 728'dir. Bu yıl Diyarbakır’da işe yerleştirme faaliyeti olarak verdiğimiz hedef 14 bin 755 kişidir. Ve şükürler olsun ki, Diyarbakır ilimiz yılın ilk 9 ayın rakamlarında 16 bin 728 kişinin işe girişini gerçekleştirmiş, bugünkü rakamlarıyla birlikte 18 binin üzerinde işe yerleştirme rakamı gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

Program, plaketlerin takdim edilmesi ve stantların gezilmesiyle son buldu. Fuarın 23 Ekim’e kadar açık kalacağı belirtildi.

DİYARBAKIR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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