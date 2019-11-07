Köy okullarındaki çocuklara ücretsiz saç bakımı

Diyarbakırlı kuaför Mehmet Öner, Hazro ilçesindeki köylerde eğitim gören çocukların saç bakımını ücretsiz gerçekleştirip kendilerine oyuncak dağıttı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Diyarbakır’ın farklı ilçelerini gezip köy okulunda eğitim gören öğrencilerle buluşan kuaför Mehmet Öner, Hazro’da öğrencilerle bir araya geldi. İlçeye bağlı Dadaş ve Sarıerik köylerinde eğitim gören çocukların saç bakımlarını ücretsiz gerçekleştiren Öner, daha sonra öğrencilere oyuncak dağıttı.

Öner, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarında öğrencilerin saç bakımlarını ücretsiz gerçekleştirdiklerini söyledi. Öner, “Geçtiğimiz günlerde de buna benzer bir çalışmamız oldu. Bugün de Dadaş ve Sarıerik köylerinde öğrencilerle bir araya gelip saç bakımlarını gerçekleştirip kendilerine hediyeler dağıttık. Hedefimiz bu etkinliği tüm ilçelerde periyodik olarak sürdürmek” dedi.

Etkinliğe, Hazro Kaymakamı Ali Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Baş, İlçe Milli Eğitim müdürü Uğur Doğaner, Hazro Aile Destek Merkezi personeli katıldı.

DİYARBAKIR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:21

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