Diyarbakır'da Yenişehir ilçe belediyesine kayyum atandı

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçe belediyesine sabah erken saatlerinde gelen polis ekipleri çevre emniyeti aldı. Etrafta kuş uçurtmayan polis ekipleri, gerekli önlemleri alırken detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçe belediyesi, Kayapınar ilçe belediyesi ile Sur ilçe belediyelerine de terör soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı.

DİYARBAKIR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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