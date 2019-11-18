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Diyarbakır 1. Amatör Ligi Silvan Aslanspor: 2 - Çamlıca Gençlikspor: 3

İHA

Diyarbakır 1. Amatör Ligi'nin B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor, Diyarbakır Çamlıca Gençlikspor'a 32 mağlup oldu.

Diyarbakır 1. Amatör Ligi Silvan Aslanspor: 2 - Çamlıca Gençlikspor: 3

Diyarbakır 1. Amatör Ligi’nin B Grubu’nda mücadele eden Silvan Aslanspor, Diyarbakır Çamlıca Gençlikspor’a 32 mağlup oldu.
Silvan İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Çamlıca Gençlikspor’un 32’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Silvan Aslanspor geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı. Silvan Aslansporlu Berat 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra Silvan Aslanspor maça 10 kişiyle devam etti. 86 dakikada geliştirilen atakla Silvan Aslanspor’dan Kadir Tekin ceza sahasında düşürülünce maçın hakemi penaltı düdüğünü çaldı. Silvan Aslanspor’dan kaptan Medet penaltı atışını göle çevirince durumu 32 yaptı. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç 32 Çamlıca Gençlikspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

DİYARBAKIR

18 Kasım 2019 Pazartesi

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