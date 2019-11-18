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Bağlar Belediyesi bazalt taşından kendi asfaltını üretmeye başladı

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, yol asfalt çalışmaları maliyetini düşürmek için mucur tesisi kurarak, Karacadağ bölgesinde bulunan bazalt taşlarından asfalt plenti ve kırma eleme tesisinin açılışını gerçekleştirdi.
Merkez Bağlar ilçesi Körtepe Mahallesi’nde bulunan tesisin açılışına Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ASKON İl Başkanı Cevdet Nasıranlı, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Güzeloğlu, geldiği günden, emaneti devraldığı andan beri heyecanla, aşkla çalışan, belediyeciliği hizmet anlamında anlayan, beldesine hizmet götürme de daha iyi ve daha güzel neler yapabileceğinin gayreti içerisinde bugün de böylesi güzel bir tesisi hizmete kazandıran Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve ekibini içtenlikle tebrik ettiğini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın bağlarıyla bir dönem anılan bu güzel beldesi ne yazık ki belediye olduğundan bugüne hizmet anlamında belki de en eksik kalan ve en şanssız beldesi oldu. Fiziksel alt yapıdan sosyal üst yapıya kadar milletin hizmeti için gönderilen kaynakları Bağlar'da yaşayan aziz ve değerli hemşerilerimize aktarmak yerine ihanetin düşüncesine sahip olanlara, onun destekçilerine ve Kandil’e kadar uzanan bir zincire kadar aktaran zihniyet Bağlar insanının gelişmesinin, kalkınmasının, iyiye gitmesinin ve iyiye yaşamasının hep önünde engel oldu. İşte asfalt, temel bir, artık, gerekliliktir. Bakın bir belediye altyapıda, asfalt, yol, su kanalizasyonu yapmak mecburiyetindedir. Bunu yaptığımız zaman zaten siz en temel görevi ve sorumluluğu yerine getireceksiniz ama neylersiniz ki 3040 yıllardır milletin kaynaklarını millete harcamayanların ihmali ve ihaneti yüzünden bugün bu meseleler Bağlar'da da Diyarbakır'da da bin 47 mahallesinin her noktasında hissediliyor. Sıklıkla söylüyorum bakınız 3 aylık bir dönem oldu büyükşehri, emanetini devraldığımızdan bu yana. Şu kısa sürede bile Büyükşehir Belediyesi olarak 731 kilometre asfalt yapıldı. 42 bin 400 metrekarelik bir temel alt yapı malzemesi üretildi. 3 bin 800 metrekarelik parke altyapısı döşendi. 5 bin metrekareye yakın kaldırım hizmeti gerçekleştirildi ve temel malzemesinden başlayarak hizmetlerde kaybedilen bu zamanların telafisi için çok yoğun bir çaba sergilendi. Ben bu güzel tesisi ve hizmeti hayata geçiren gayretiyle heyecanıyla hakikaten Bağlar’a dokunan ve çok kısa zamanda Bağlar insanının gönlünde yer alan Belediye Başkanı Hüsey'in Beyoğlu'na, ekibine, meclis üyelerimize ona katkı veren muhtarlarımız dahil bütün arkadaşlarına, teknik personeline teşekkür ediyorum. Asfalt pelenti ve kırma, eleme tesisimizin önce Bağlar'a, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yıllık 600 bin tonun üstünde bir üretim kapasitesine sahip
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise, belediyeciliğin en önemli hizmet kalemlerinden birinin de asfalt olduğunu belirtti. Başkan Beyoğlu, "Her yıl belediyeler kendi yerleşim bölgelerine mutlaka sıcak asfalt ihalesi yapar ve bu hizmet için ciddi rakamlar öderler. Biz ise bu tesisi belediyemize kazandırarak belediyemizin dört mevsim kendi asfaltını üretme ve gerektiği kadar sıcak asfalt yapma imkanı kazandırdık. Bağlar belediyesi kısıtlı halde bile yıllık 4550 milyon Türk lirası civarında asfalt ihalesi yapmak durumundadır. Bu da yaklaşık 100 bin ton sıcak asfaltta tekabül eder. Bizim yaptığımız bu tesis, yıllık 600 bin tonun üstünde bir üretim kapasitesine sahiptir. Hem de Bağlar gibi 5 ilçenin daha sıcak asfalt ihtiyacını karşılayıp belediyemize önemli bir gelir kalemini oluşturacağız. Bu tesisimizin hepimize hayırlı uğurlu olmasını rabbimden niyaz ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek üretime başlandı.

DİYARBAKIR

18 Kasım 2019 Pazartesi

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