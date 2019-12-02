Şehit aileleri ve gazilerden CHP’ye tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı ve bazı CHP’li vekillere, sürekli şehitler ve gaziler üzerinden siyaset yaparak şehit aileleri ve gazileri üzdüğünü belirterek tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı CHP milletvekilleri sürekli şehitler ve gaziler üzerinden siyaset yaparak şehit aileleri ve gazileri üzdüğünü söyledi. Sözen ve Gündüz ortak bir basın açıklaması yaparak bu duruma tepki gösterdi. Yapılan ortak basın açıklamasında, "15 Temmuzdan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için başlatılan yardım kampanyasından toplanan paraların nerede olduğunu, KHK ile kurulan şehit gazi vakfının adresini bulamadıklarını, vakfın nerede olduğu yönünde hükümet yetkililerine sorular sormaktadırlar. Biz şehit aileleri ve gaziler CHP'ye böyle bir görev vermedik, bizim adımıza bu soruları sorma yetkisi vermedik. HDP ile kol kola yürüyen CHP’nin, 15 Temmuz hain alçak darbesine tiyatro diyen CHP Genel Başkanının, her ortamda FETÖ’cüleri ve PKK’lıları savunan CHP milletvekillerinin biz şehit ailelerini ve gazileri savunmasını istemiyoruz. Çünkü biz şehit aileleri ve gazileri için paradan çok daha değerli, maddiyatla ölçülemez mukaddes değerlerimiz vardır. CHP bizim için toplanan paraların nerede olduğunu araştırarak bize şirin görünme çabası içerisindedir. CHP bilmelidir ki, FETÖ ile PKK ile PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile arasına mesafe koymadıkça biz şehit ailelerinin ve gazilerimizin ismini ağzına alarak kirletmesini istemiyoruz. CHP, HDP ile kol kola yürüyerek, 15 Temmuz darbesine tiyatro diyerek, CHP’li vekiller PKK’lıların mezarlarına giderek şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlık etmiştir. Allah’a şükürler olsun ki biz şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını savuna bilecek güçteki sivil toplum örgütleriyiz. Bizim CHP’nin yardımına, savunmasına ihtiyacımız yoktur. Biz kurulan vakıfla ilgili, vakıfta toplanan yardımlarla ilgili devlet büyüklerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bize konuyla ilgili olarak sürekli bilgi verilmektedir. Bizim CHP'den tek beklentimiz şehitlerimizin adını, gazilerimizin adını ağzına almasın” denildi.

DİYARBAKIR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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