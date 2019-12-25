Firari cinayet hükümlüsü, 3 yıl sonra yakalandı

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DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 'Kasten adam öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılıp 3 yıl önce Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli ayrılıp firar eden İ.H.G., jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı.

Çermik ilçesinde 2009 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olan İ.H.G., tutuklu bulunduğu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 2015'te izne çıkıp dönmedi. Hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 20 yıl hapis cezasıyla aranan İ.H.G., Çermik ilçesi Karamusa Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin 23 Aralık günü düzenlediği yol kontrol uygulamasında yakalandı. Üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirilen İ.H.G., cezaevine konuldu.



DİYARBAKIR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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