Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz’den DÜ Rektörü Gül'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül’ü ziyaret etti.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Şemsettin Erkaya ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir’in de bulunduğu ziyaret, rektörlük makamında gerçekleşti. Ziyarette Bakan Yardımcısı Ersöz ve Rektör Gül, üniversitedeki öğrenci faaliyetleri, sportif etkinlikler ve gençlik hizmetleri konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi’nin ortak yapabileceği projeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

DİYARBAKIR 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:02

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