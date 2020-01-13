Sanayi Mektebi’nden dış ticaret uzmanlığı eğitimi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) , Güneydoğu İhracatçılar Birliği ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle DTSO bünyesinde yer alan Diyarbakır Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezinde dış ticaret uzmanlığı eğitim programı başlıyor.

Güneydoğu İhracatçılar Birliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde ücretsiz olarak verilecek eğitim programı 27 Ocak 02 Mart 2020 tarihleri arasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde yer alan “Diyarbakır Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi”nde gerçekleştirilecek. DTSO’nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile kurduğu Sanayi Mektebi 27 Ocak 2020 tarihinde eğitimlere başlıyor. Bünyesinde yerelde insan kaynağını geliştirmek için farklı konularda eğitimler düzenlenecek olan merkez, 2020 yılı eğitimlerini dış ticaret uzmanlığı eğitimi ile başlatırken, 26 gün sürecek olan Dış Ticaret Uzmanlığı eğitim programından yararlanacak olanlar eğitimi tamamladıktan sonra dış ticaret alanında çalışabilecekleri niteliği elde edeceği belirtildi.

DİYARBAKIR 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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