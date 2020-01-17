Bağlar Belediyespor’un gençleri futbolda şampiyon

Bağlar Belediyespor’un 16 yaş altı futbol takımı, Diyarbakır şampiyonu olarak Türkiye şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.
DSİSpor ile birlikte Diyarbakır’ı Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan sarımavili kulübün genç takımına kupasını Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Dayan verdi. Kupalarını alan genç futbolcular, Diyarbakır’ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.
DİYARBAKIR
17 Ocak 2020 Cuma
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