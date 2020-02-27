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Vali Güzeloğlu: Terör örgütleri Sur'u yok etmeye çalıştı ama başaramadı

DHA


Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, UNESCO ve Diyarbakır İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Sur'un, bütün bir insanlığın mirası olan yapılarını, kültür değerlerini, yakıp, yıkıp, yok ettiler. Camilerimizi, kiliseleri ve sinagogları kutsal bilinen bütün inanç değerlerini de bu anlamda yaktılar" dedi.
Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nca UNESCO ve Diyarbakır İstişare Toplantısı düzenledi. UNESCO listesinde bulunan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile ilgili sorunlara çözüm aramak amacıyla düzenlenen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz ve komisyon üyeleri, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
'İNSANLIK MİRASI YAPILARI YAKIP YIKTILAR'
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır Surları'nın dünyada en sağlam ve insanlık tarihinin en eski yapılarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi: 
"Bu surların içinde yer alan bilinen bütün inanç yapılarıyla ve bütün bunlara sahip çıkan, bir sahip olma şuuruyla Diyarbakır belki de yaşadığımız ve geride bıraktığımız tüm tarihin bir özetidir. Sur'un bu tarihi konumunu, Sur'a bitişik Hevsel'in doğal cenneti ve güzelliğini ve yaratılıştan beri akan Dicle'nin bereketini koruma amaçlı ve yaşatma amaçlı sevdamız ve çabamız sürerken ne yazık ki bu ülkenin birlik ve beraberliğini, bütün değerlerini, birlikte yaşama iradesini yok etmek isteyen PKK ve terör örgütleri ve uzantıları bu yapıya saldırdılar. Bu yapının binlerce yıldır korunan bütün maddi varlıklarını yok etmek, tüketmek, zihin ve kültür dünyamızdan silmek istediler. Çukur olayları dediğimiz başlıkta en çok olumsuz etkilenen merkezlerden, değerlerden biri de sur oldu. Öylesine bir Vandalizm, öylesine bir gözü karalık ile yok edecek bir ihanet kültürü içinde Sur'un, bütün bir insanlığın mirası olan yapılarını, kültür değerlerini, yakıp, yıkıp yok ettiler. Camilerimizi, kiliseleri ve sinagogları da kutsal bilinen bütün inanç değerlerini de bu anlamda yaktılar ve bu ihanet karşısında şüphesiz devletimizin milletiyle kararlı tutumu ve mücadelesiyle bu tehdidi bertaraf ederken 53 askerimizi, 12 polisimizi ve bir güvenlik korucumuzu şehit verdik."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCANSelim KAYA
2020-02-27 18:19:37

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