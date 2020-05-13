Ninova Park AVM, kapılarını 1 Haziran'da açacak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park AVM, vatandaşların sağlığı için kapılarını 1 Haziran'da açmaya hazırlanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Diyarbakır'da bulunan Ninova Park yönetimi, AVM'yi geçici olarak kapatma kararı almıştı. Alınan tedbirler ve vatandaşın sağlığı için merkezlerinin kapılarını 1 Haziranda açacaklarını kaydeden Ninova Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Kenan Çetin, vatandaşların sağlığının öncelikleri olduğunu söyledi. Çetin, "Ninova Park AVM olarak toplum sağlığını önemsiyoruz, önemsemeye de devam edeceğiz. Diyarbakır'da ilkleri yaşatmanın verdiği sevinci, gururu, her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu pandemi döneminde de genel olarak alınacak tedbirleri, sosyal duyarlılığı artırma hususlarında yine ilk olmaya gayret ediyoruz. Bu nedenlerle AVM’nin kapılarını 1 Haziran 2020 tarihinde açmaya karar verdik. Tüm ziyaretçilerimize gönül rahatlığı ile ifade etmek isterim ki Ninova Park AVM olarak sağlığınız önceliğimizdir. Bu konuda gerekli tüm tedbirleri eksiksiz aldık, bize düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğimizi belirtmek isterim. En kısa zamanda Ninova Park ayrıcalıklarını ve tekrar bir arada yaşamak dileğiyle evde kalın sağlıklı kalın" dedi.

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