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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından, akıl hastanesine kaldırılan şahısla ilgili açıklama

İHA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kişinin zorla akıl hastanesine kaldırıldığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, şahsın şizofreni hastası olduğunun belirlendiği ve akıl hastanesinde tedavi altına alındığı açıklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından, akıl hastanesine kaldırılan şahısla ilgili açıklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kişinin zorla akıl hastanesine kaldırıldığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, şahsın şizofreni hastası olduğunun belirlendiği ve akıl hastanesinde tedavi altına alındığı açıklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Diyarbakır’da Ramazan Pişkin isimli şahsın zorla akıl hastanesine yatırıldığı yönündeki iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapıldığı bildirildi. Açıklamada, “Söz konusu kişinin, 8 Ocak 2017 tarihinde, il merkezinde bulunan Ulu Camiyi ziyaret etmekte olan bir kadın vatandaşımıza yönelik ‘Bu şekilde dolaşamazsınız, ince giyinmişsiniz, içinizi görüyorum’ gibi sözlerle taciz, takip ve ifşa eyleminde bulunduğu şikayeti üzerine başlatılan soruşturma, 1 Şubat 2017 tarihinde cinsel taciz suçundan iddianame düzenlenmesiyle sonuçlanmıştır. Sanığın babasının, suç tarihinden yaklaşık iki hafta önce oğlunun akıl hastası olduğu ve tedavi altına alınmasını istediği yönünde Diyarbakır Valiliğine ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurularının olduğu tespit edilmiştir. Sanığın babası, aynı mahiyetteki beyanlarını soruşturma sırasında da tekrar etmiştir.
Yargılama sırasında sanık, suç tarihinde akıl hastası olup olmadığının ve dolayısıyla ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla Dicle Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığına sevk edilmiştir. Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ilgilinin şizofreni hastası olduğu rapor edilmiştir. Yargılama sonucunda mahkeme, atılı suçun sanık tarafından işlendiğini sabit bulmakla birlikte, söz konusu rapor nedeniyle Türk Ceza Kanununun 32/1. maddesi gereğince sanığın ceza sorumluluğunun bulunmadığına, 57. maddesi gereğince koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbiri uygulanmasına karar vermiştir. İlk derece mahkemesinin kararının istinaf incelemesiyle kesinleşmesine müteakip, hükümlü, 14 Mayıs 2020 tarihinde Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne tedavi amacıyla sevk edilmiştir. Ceza Kanunumuzun 57. maddesinin ikinci fıkrasında, ‘Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir’ hükmü yer almaktadır. Söz konusu şahısla ilgili tedavi süreci, şu ana kadar olduğu gibi bundan sonraki aşamalarda da sağlık kurumunun rapor ve değerlendirmeleriyle şekillenecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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