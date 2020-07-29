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Diyarbakır’da peygamber kabirleri ve mezarlıklar Kurban Bayramı ziyaretine hazır

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Kurban Bayramı öncesi kent merkezindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatırken, Eğil ilçesinde de yer alan ve çok sayıda ziyaretçi ağırlayan peygamber kabirlerini de temizledi.

Diyarbakır’da peygamber kabirleri ve mezarlıklar Kurban Bayramı ziyaretine hazır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Kurban Bayramı öncesi kent merkezindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatırken, Eğil ilçesinde de yer alan ve çok sayıda ziyaretçi ağırlayan peygamber kabirlerini de temizledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi başlattığı mezarlık bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yeniköy Mezarlığında bakım ve temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ile Süryani Kadim Mezarlığında çalışmalarına devam ediyor. Mezarlıklar içindeki yabani otları keserek temizleyen ekipler, mezarlık alanında bulunan çöpleri toplayarak, tüm yolları temizleyecek. Ekipler temizlik çalışmalarının ardından mezarlıklarda haşerelere karşı ilaçlama yapacak.

Peygamber kabirleri alanı ve Eğil Tabiat Parkı temizlendi
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü, kent merkezinde sürdürülen mezarlık temizlik çalışmalarının yanı sıra Eğil'de yer alan ve çok sayıda ziyaretçi ağırlayan peygamber kabirlerini de temizledi. Özellikle dini günlerdeki yoğunluğu göz önünde bulunduran Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, vatandaşların ziyaretlerini daha temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmesi için kalabalık bir ekip, araç ve ekipmanla peygamber kabirlerinin yer aldığı alan ve çevresindeki çöpleri kaldırdı. Toplanan çöpler Büyükşehir Belediyesi Çöp Aktarma İstasyonuna taşınarak bertaraf edildi.

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