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Miraç, 5'inci günde iz takip köpekleriyle aranıyor 

DHA

Miraç, 5'inci günde iz takip köpekleriyle aranıyor 


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİCLE(Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, iz takip köpekleriyle dağlık alan ve Dicle Nehri kıyısında aranıyor.
Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu. Ailesi Miraç'ı bulamayınca, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. İlk gün, mahalledeki ev ve ahırlarda arama yapan ekipler, sonuç alamayınca çalışmalarını dağlık alan ile Dicle Nehri kıyısına yönlendirdi.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları, Miraç'ın kayboluşunun 5'inci gününde, iz takip köpekleriyle aramalarını sürdürdü. Dağlık alan ile Dicle Nehri kıyısındaki arama çalışmalarına, yüzlerce mahalleli de katıldı. 
Dron ve termal kameranın da kullanıldığı arama çalışmalarında, şu ana kadar Miraç'ın izine rastlanmadı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-08-04 12:20:38

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